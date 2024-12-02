لن تصدّق غرابتها.. قاموس «أكسفورد» يختار كلمة العام

أعلنت دار نشر جامعة أكسفورد، المسؤولة عن إصدار قاموس أكسفورد الإنجليزي، اختيار مصطلح “تعفن الدماغ Brain rot“، “كلمة العام” لعام 2024.

وبحسب صحيفة الغارديان، “صوّت أكثر من 37 ألف شخص للمساعدة في اختيار الفائز من قائمة مختصرة مكونة من ست كلمات أعدتها مطبعة جامعة أكسفورد، ناشر قاموس أكسفورد الإنجليزي، وتهدف جائزتها السنوية، إلى عكس الحالة المزاجية والاتجاهات السائدة في العام”.

وبحسب المجلة، يُعرّف مصطلح تعفن الدماغ بأنه “التدهور المفترض للحالة العقلية أو الفكرية للشخص، وخاصةً ما يُنظر إليه على أنه نتيجة الإفراط في استهلاك المواد (بشكل خاص المحتوى عبر الإنترنت) التي تعتبر تافهة أو لا تمثل تحديًا”.

وقالت مطبعة جامعة أكسفورد إن المصطلح “اكتسب أهمية جديدة في عام 2024 كمصطلح يستخدم للتعبير عن المخاوف بشأن تأثير استهلاك كميات زائدة من المحتوى منخفض الجودة عبر الإنترنت، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

من جانبه، قال كاسبر جراتوول، رئيس قسم اللغات في أكسفورد: “يتحدث “تعفن الدماغ” عن أحد المخاطر المتصورة للحياة الافتراضية، وكيف نستخدم وقت فراغنا”.

وبحسب جامعة اكسفورد، “تفوقت كلمة “تعفن الدماغ” على كلمات أخرى مرشحة مثل “متحفظ” demure و”التسعير الديناميكي” dynamic pricing و”خيال رومانسي” romantacy (romantic fantasy)، وكان أول استخدام لهذه الكلمة في عام 1854 في كتاب هنري ديفيدا تورو “وولدين أو الحياة في الغابة”.