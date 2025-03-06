لن تصدّق.. ما أكثر «الأسماء» شيوعاً في إسرائيل؟

كشف صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، “أكثر أسماء الأطفال شيوعا في إسرائيل منذ عام 1948”.

وحسب الصحيفة، “فإن أكثر الأسماء شيوعا حتى الآن هو “يوسف” بجميع طرق نطقه، بينما حل اسم “دافيد في المرتبة الثانية، ثم “محمد” في المرتبة الثالثة، يليه “موشيه وأبراهام ويعقوب وإسحاق”.

وبحسب الصحيفة، “أما في المرتبتين الثامنة والتاسعة، فقد جاء اسما “ميخائيل ودانيال”، الذي كان يحظى بشعبية متزايدة في السنوات الأخيرة، بينما يكمل “ألكسندر” القائمة في المرتبة العاشرة”.

ووفق الصحيفة، “أما بالنسبة للفتيات، فإن الاسم الأكثر شيوعا هو “سارة”، يليه “راشيل، ثم مريم، وإستر”، ويأتي اسم “حنة” في المرتبة الخامسة، يليه “رفقة” في السادسة، ثم “ياعيل” في السابعة، و”ميخال، وتامار ولينا” في المرتبة الأخيرة من العشرة الأوائل”.