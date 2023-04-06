لن تكون مقنعة 100%.. «تبون» يتحدّث عن نتائج الانتخابات ويرفض تغيير الحكومات

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنّ بلاده تقف عند مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية، وأنّ الحل الشرعي الوحيد هو إجراء الانتخابات.

وأوضح تبون أنّه من الممكن إجراء الانتخابات في ليبيا لكنّها لن تكون مقنعةً بنسبة 100% بل ربما 70%، معتبرا أنّ وجود المليشيات في ليبيا لن يكون مانعا لإجرائها.

وأضاف تبون أنّ الأهم هو وجود حل شرعي لليبيا لكيلا يتّهم أحدٌ الآخر بعدم الشرعية لأنّه سيكون حينئذ منتخبًا من الشعب الليبي، مؤكدا احترام الجزائر للقرار السيادي الليبي.

وتابع تبون أنّ تغيير الحكومات لم يؤدِّ إلى نتيجة ولن يؤدي، لأنّ التغيير سيكون مقبولا لدى طرف ومرفوضا لدى آخر، قائلا: «لم ولن تقبل الجزائر هذه التغييرات، فتغيير الأسماء ليس حلا بل مسكّن للألم».

وبيّن الرئيس الجزائري أنّه رفض استقبال بعض المؤثرين داخليا في المشكل الليبي لتصرفاتهم، وفقا لقوله.