«لن يركع ولن نستسلم».. الرئاسة الفلسطينية ترد على العدوان.. الأردن تدعو لتدخل دولي

دانت وزارة الخارجية الأردنية التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان على مدينة جنين صباح اليوم الاثنين.

وحذّرت الوزارة -في بيان- من استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي للتحرك فورا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية المحتلة، وحمايتها من الاعتداءات المتكررة.

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها، موضحة أنّ العدوان على الأخير يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية لتكريس منطق القوة العسكرية.

وفي السياق نفسه، قالت الرئاسة الفلسطينية إنّ ما تقوم به حكومة الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، أنّ الشعب الفلسطيني «لن يركع ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء وسيبقى صامدا».

وناشد أبو ردينة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المخجل والتحرك لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.