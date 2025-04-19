لهذا السبب.. الاتحاد الأوروبي يؤجل عقوبات ضد آبل وميتا!

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” “أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل اتخاذ إجراءات تقييدية ضد شركتي “آبل” و”ميتا”، وذلك في خطوة تهدف “إلى تجنب تصعيد العلاقات التجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كما جاء هذا التأجيل في وقت تشهد فيه المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة زخماً جديداً”.

وفقا لمصادر الصحيفة، “فقد كان من المقرر أن تفرض المفوضية الأوروبية عقوبات على الشركتين بسبب مخالفاتهما لقانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات الكبرى والصغرى في السوق الرقمي”، وكان التحقيق في القضايا المتعلقة بـ “آبل” و”ميتا” قد بدأ في مارس 2024، ومن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات تصل إلى 10% من مبيعات الشركات السنوية عالمياً، بالإضافة إلى فرض قواعد جديدة قد تجبر الشركتين على تعديل ممارساتهما التجارية.

وبحسب الصحيفة، “تم اتخاذ القرار بتأجيل الإجراءات لتجنب أي تصعيد قد يؤثر على العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق تجاري مع إدارة ترامب”، وقد أوضح بعض المسؤولين “أن التأثير الأكبر من العقوبات سيكون من خلال القواعد التي قد تجبر الشركات على تغيير طرق عملها في السوق، وليس من خلال الغرامات فقط”.

في سياق متصل، أعربت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، عن “تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، خلال اجتماع مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض”.