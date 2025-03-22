لهذا السبب.. الحزن يعمّ الوسط الإعلامي في لبنان!

خيمت الحزن على الوسط الإعلامي في لبنان، بعد إعلان وفاة الإعلامية “هدى شديد”، إثر صراع طويل مع مرض السرطان، حيث “تعتبر إحدى أهم الشخصيات الإعلامية التي تركت بصمة واضحة في المشهد الصحفي والسياسي”.

وأعرب زملاؤها الإعلاميون والجمهور عن “حزنهم العميق”، مؤكدين أنها “ستبقى في الذاكرة بابتسامتها الدائمة وقوتها في مواجهة التحديات”.

يذكر أن “هدى شديد إعلامية لبنانية بارزة، وُلدت في 15 سبتمبر 1965، ورحلت في 21 مارس 2025، تزامنا مع يوم عيد الأم، عن عمر يناهز 59 عاما، بعد أكثر من 12 عاما من مواجهة المرض بشجاعة وإصرار، وأمضت أكثر من 30 عاما في مجال الإعلام والصحافة، وبدأت مشوارها كمراسلة للقصر الجمهوري اللبناني عبر شاشة LBCI”.

وكانت الراحلة “كرمت قبل اسبوعين في القصر الجمهوري، بمبادرة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى نعمت عون، في لفتة تقدير لمسيرتها المهنية، وعبّرت “شديد” عن تأثرها الكبير بالتكريم، قائلة: “اعتدنا في لبنان أن نُكرَّم بعد رحيلنا، لكن هذا التكريم اليوم هو بمثابة حياة ثانية ودافع للاستمرار، كما شكرت زملاءها الذين رافقوها في مسيرتها، مؤكدة أن الحب والدعم هما سرّ القوة في مواجهة المحن”.

التكريم المُستحق بجدارة كبيرة للزميلة الاستثنائية بشفافيتها ومهنيتها وموضوعيتها وصدقها، والصديقة الصدوقة، والمكافحة حيث عزّ الكفاح ضد المرض الخبيث دون التخلي عن الشاشة .. من هدى شديد عرفنا الكثير عن القصر الرئاسي وزواره وكواليسه على مدى سنوات طويلة. وهذه لفتة كريمة من قبل الرئيس… pic.twitter.com/dVPS672Zxy — sami kleib (@samykleyb) March 2, 2025