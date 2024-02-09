لهذا السبب.. الرئيس الروسي يُثير ضجة واسعة في دول الغرب!

أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضجة واسعة في دول الغرب، وذلك بسبب المقابلة التي أجراها مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون.

وحققت المقابلة أكثر من 100 مليون مشاهدة حتى الآن، بعد تحقيقها نحو 6 مليون مشاهدة خلال ساعة واحدة من وقت نشرها.

وصرح الصحافي الأميركي تاكر كارلسون، بعد مقابلته مع الرئيس بوتين، أن الرئيس الروسي عبر بصدق عن رأيه.

وقال كارلسون: نحن نعتقد أن هذه المقابلة يجب النظر إليها على أنها تعبير صادق عن رأي بوتين.

من جهته، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك موقع تويتر “منصةX حاليا”، أن تنزيل تطبيق “X” شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال المقابلة، إن هزيمة قواته في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا مستحيلة، معربا عن ثقته أن موسكو وكييف سيتمكنان من الوصول إلى اتفاق وستتم استعادة العلاقات بين الشعوب، لكن الأمر سيستغرق الكثير من الوقت.

وصرح الرئيس الروسي، بأن لدى الدول الغربية خيارات للاعتراف بسيطرة روسيا على المناطق الجديدة، إن كانت ترغب في ذلك.

وأشار بوتين، إلى أن روسيا أصبحت خلال العام الماضي الاقتصاد الأول في أوروبا رغم كل العقوبات والقيود، لافتا إلى أن الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة لا تجدي نفعا.