 لهذا السبب.. تعليق الرحلات الجوية لـ«سلاح الجو» في كوريا الجنوبية!

أوقفت القوات الجوية الكورية الجنوبية، “جميع رحلاتها الجوية بعد حادثة سقوط مدافع رشاشة من طائرة هجومية تابعة لها، ما أثر على التدريبات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة”.

ووفقًا لوكالة “يونهاب”، نقلًا عن مسؤول في سلاح الجو الكوري الجنوبي، “فإن جميع الرحلات الجوية قد تم تعليقها باستثناء تلك المتعلقة بالمراقبة والاستطلاع وبعض الطائرات الضرورية للاستجابة للطوارئ”، ومن المقرر أن يستمر هذا التعليق حتى صباح يوم 22 أبريل.

وأشار المسؤول إلى “‘أن تعليق الرحلات قد أثر بشكل مباشر على مناورات “Freedom Flag” الجوية المشتركة بين سلاحي الجو الكوري الجنوبي والولايات المتحدة، وتم تعليق جميع الرحلات المقررة ضمن هذه المناورات”.

وأكد المصدر “أن القوات الجوية الكورية الجنوبية ستقوم بإجراء فحص شامل لجميع الطائرات المشاركة في التدريبات للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية إضافية للطيارين والفنيين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل”، ومن المتوقع استئناف الرحلات الجوية اعتبارًا من ظهيرة يوم 22 أبريل.

ووفقًا لما ذكرته “يونهاب”، “فقد وقع الحادث خلال تدريبات إطلاق نار ليلية جرت في 18 أبريل، حيث سقطت حاويتان تحتويان على مدافع رشاشة، بالإضافة إلى خزاني وقود خارجيين من طائرة هجومية خفيفة من طراز KA-1 فوق منطقة بيونغتشان في شرق البلاد، كما سقطت 500 طلقة من الذخيرة عيار 12.7 ملم، ولكن الحادث لم يتسبب في أي أضرار للممتلكات المدنية”.

وأضافت، “تمكنت القوات العسكرية من العثور على المدافع وجزء كبير من الذخيرة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على خزانات الوقود المفقودة. من جانبه، برر الطيار المسؤول عن الحادث للجنة التحقيق بأنه قام بالنقر على زر التخلص من الحمولة عن طريق الخطأ”.

حوادث سابقة

يُذكر أن “هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت كوريا الجنوبية في 6 مارس 2025 حادثة مشابهة، حيث أسقطت طائرتان مقاتلتان من طراز KF-16 ثماني قنابل من طراز MK-82 خارج نطاق التدريب أثناء مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة، مما أسفر عن إصابة 38 شخصًا، بينهم 24 مدنيًا، وتدمير بناءين بالكامل، فضلاً عن تضرر 194 مبنى ومركبات أخرى”.

ودفع ذلك الحادث وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إلى تعليق جميع التدريبات التي تشمل استخدام الذخيرة الحية بشكل مؤقت، وكشفت نتائج التحقيق الأولي أن الحادث كان بسبب خطأ أحد الطيارين في إدخال إحداثيات غير صحيحة للأهداف قبل بدء المناورات، مما أسفر عن الأضرار والإصابات. تم إحالة الطيارين المسؤولين إلى التقاعد نتيجة للإهمال المهني”.