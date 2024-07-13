لهذا السبب.. حبس مدير منصة للتواصل الاجتماعي!

قضت محكمة باب بن غشير الجزئية، بحبس مدير حساب على منصة للتواصل الاجتماعي 3 سنوات وغرمته 10 آلاف دينار، لتعمده ترويج أفكار تتنافى مع الشريعة تحت مُسمّى ” تبادل الزوجات “.

وقال مكتب النائب العام عبر صفحته على “فيسبوك”: “إن مأموري جهاز الأمن الداخلي تمكنوا من الوصول إلى مدير حساب على منصة للتواصل الاجتماعي، تعمد ترويج أفكار تتنافى مع الشريعة الغراء؛ وبقية الشرائع السماوية؛ والفطرة السوية تحت مُسمّى (تبادل الزوجات)”.

وأكد مكتب النائب العام، أن “محكمة باب بن غشير الجزئية، قضت بإدانة المتهم؛ فأنزلت به عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات؛ وغرمته عشرة آلاف دينار”.

محكمة مواد الجنح والمخالفات تصدر حكماً يقضي بإدانة مُسيء رام إشاعة الفاحشة. أفلح مأمورو جهاز الأمن الداخلي في الوصول إلى… تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الجمعة، ١٢ يوليو ٢٠٢٤