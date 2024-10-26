«محمد صلاح» يقترب من الغياب عن معسكر المنتخب المصري ويرد على سؤال افتراضي!

اقترب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول من الغياب عن معسكر منتخب مصر في نوفمبر المقبل والذي سيخوض فيه الفراعنة مباراتي كاب فيردي وبتسوانا بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونجح المنتخب المصري بقيادة حسام حسن في التأهل الرسمي بعد الفوز على موريتانيا ليصبح في صدارة المجموعة الثالثة بـرصيد 12 نقطة.

وأصبح محمد صلاح قريبا من الغياب عن معسكر منتخب مصر المقبل بعد الخطاب الرسمي الذي تلقاه اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية من نظيره الإفريقي “كاف” بإقامة مباراة المنتخب المصري أمام كاب فيردي على ملعب نجيل صناعي مثلما حدث مع الفراعنة في الجولة الماضية ضد موريتانيا وهو ما أبعد لاعب ليفربول عن هذه المواجهة التي حسمت تأهل الفراعنة رسميا لأمم إفريقيا.

كما أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب يتجه لإعفاء “الفرعون” المصري من المعسكر لفتح الباب لتجربة عدد من العناصر الجديدة قبل خوض تصفيات كأس العالم 2026 وبطولة كأس أمم إفريقيا.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على انطلاق معسكر الفراعنة المقبل في موعده المحدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يوم 11 نوفمبر.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره كاب فيردي يوم 15 نوفمبر على الملعب الوطني في كاب فيردي في حين تقام المباراة الثانية مع منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي في التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية.