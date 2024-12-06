لهذا السبب.. طرد مدرب «أتلتيكو مدريد» من مباراة «كأس الملك»!

خرج الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب “أتلتيكو مدريد” مطرودا بالبطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام كاسيرينيو الدرجة الرابعة، في ثاني أدوار كأس ملك إسبانيا أمس الخميس.

وانفعل المدرب الأرجنتيني في الدقيقة 88 من اللقاء الذي فاز به الأتلتي بنتيجة (3-1)، حيث كانت النتيجة تشير حينها للتعادل (1-1)، بعد أن كان متأخرا بهدف، حيث قام بـ”ركل زجاجة مياه” تجاه منطقة “الحكم الرابع والمساعد الأول”، وفقا لما جاء في تقرير الحكم إيسيدرو دياز دي ميرا.

وكتب الحكم في تقريره، الذي نشره الاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “في الدقيقة 88، طرد المدرب دييغو بابلو سيميوني لهذا السبب: “ركل زجاجة مياه باتجاه المنطقة الخاصة بالحكم الرابع، والمساعد الأول، حيث كانت على بعد سنتيمترات قليلة منهما، ولكنها لم تتسبب في إصابة أي منهما”.

وسيغيب سيميوني عن مباراة واحدة على الأقل عن الفريق المدريدي لعقوبة الطرد، وهو ما يعني غيابه عن المباراة المقبلة لأتلتيكو في نفس البطولة.

وحجز أتلتيكو مقعده في دور الـ32 بعد أن قلب تأخره أمام مضيفه المقبل من الدرجة الرابعة بهدف، على فوز بشق الأنفس بثلاثية في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.