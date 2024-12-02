لهذا السبب.. عشرات الصحفيين والمؤلفين يغادرون منصة «إكس»!

ذكرت وكالة “اسوشيتد برس”، أن “عشرات الصحفيين والمؤلفين إلى جانب عدد من المؤسسات المجتمعية في ألمانيا، أعلنت بشكل مشترك مغادرتهم نهائيا منصة “إكس” المعروفة سابقا باسم “تويتر”، مشيرة إلى أنه “وقّع على بيان المغادرة أكثر من 60 شخصية ومؤسسة”.

وبحسب الوكالة، “من بين هؤلاء مقدما البرامج التلفزيونية دنيا حيالي ويو شوك، والمؤلفة الأكثر مبيعا آنه رابه، بالإضافة إلى مركز توثيق الحقبة النازية في ميونخ وموقع “بيت مؤتمر فانزيه” في برلين”.

وقال آيكه شتيغن المتحدث باسم “موقع بيت مؤتمر فانزيه”، إن “منصة “إكس” تحولت إلى “بيئة سامة بشكل متزايد”، وأوضح أن “المنصة أصبحت “غير خاضعة للإشراف بشكل ممنهج”، وتنشر الكراهية والتحريض”.

وأضاف أن “حساب الموقع سيتم إغلاقه في غضون عشرة أيام (13 ديسمبر)، مشيرا إلى أنه سيتم التحول إلى بدائل مثل “بلوسكاي” ووسائل تواصل اجتماعي أخرى مثل تيك توك وإنستغرام”.

هذا وكانت “أندية رياضية في ألمانيا مثل فرايبورغ وفيردر بريمن وسانت باولي أعلنت انسحابها من منصة “إكس” والانتقال إلى منصة “بلوسكاي”.