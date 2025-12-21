لهذا السبب.. «غوغل وآبل» تحذران الموظفين من السفر خارج أمريكا!

حذرت شركتا غوغل وآبل موظفيهما من السفر خارج الولايات المتحدة، بسبب أزمة تأخيرات المواعيد القنصلية في السفارات الأمريكية حول العالم، والتي تصل أحيانًا إلى 12 شهرًا للحصول على ختم التأشيرات، وفق ما أوضحت شركات المحاماة التي تمثل العملاقين التكنولوجيين في رسائل داخلية.

وأشارت الرسائل إلى أن السفر في الوقت الحالي ينطوي على مخاطر عالية، إذ قد يجد الموظفون أنفسهم عالقين خارج البلاد لفترات طويلة في حال تأجلت مواعيدهم، وسط متطلبات فحص جديدة تشمل مراجعة دقيقة لحسابات المتقدمين على منصات التواصل الاجتماعي، وزيادة التدقيق على تأشيرات العمل للعمالة ذات المهارات العالية التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.

ونصحت شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، موظفيها منذ سبتمبر الماضي بتجنب السفر خارج الولايات المتحدة، وحثت حاملي تأشيرات العمل على البقاء داخل البلاد لتفادي أي تعقيدات قانونية أو إجرائية قد تمنع عودتهم.

ويأتي ذلك في إطار سياسات الهجرة المشددة التي يسعى ترامب من خلالها لتقييد دخول المهاجرين النظاميين والزائرين والسياح، بما في ذلك حظر دخول مواطني عشرات الدول، وبينها دول عربية، حيث وقّع الثلاثاء الماضي مرسومًا يفرض قيودًا جديدة على دخول مواطني عدة دول إلى الولايات المتحدة.

هذا وتواجه الشركات التكنولوجية الكبرى تحديات متزايدة في تنقل موظفيها الدوليين بسبب تشديد سياسات الهجرة الأمريكية، لا سيما للعمالة ذات المهارات العالية.

وتسببت التأخيرات القنصلية الجديدة في اضطرابات بالجدول الزمني للموظفين، مما دفع الشركات لإصدار تحذيرات رسمية للبقاء داخل الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى حماية مصالح الموظفين وضمان قدرتهم على العودة دون مشاكل قانونية أو إدارية.