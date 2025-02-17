لهذا السبب.. كوريا الشمالية تمنع عرض جميع مباريات «الدوري الإنكليزي الممتاز»!

أصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قرارا بحظر عرض ومشاهدة مباريات نادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي في البلاد.

وذكر تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية، أن القرار، جاء بسبب تواجد الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بين لاعبيه.

وحسب “ذا صن”، فإن قرار الزعيم كيم، شمل أيضا جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إذا كان أيا من الفريقين يضم لاعبين من كوريا الجنوبية.

وكشف تقرير “ذا صن” أن “تغطية الدوري الإنجليزي في كوريا الشمالية العام الماضي لم تشمل مباريات وولفرهامبتون واندررز بسبب وجود المهاجم الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان، أو برينتفورد الذي يضم المدافع الكوري الجنوبي كيم جي سو”.

ووفق “ذا صن” فإنه “يتم اختصار زمن المباريات من 90 دقيقة إلى 60 دقيقة، ويتم عرضها قبل نشرات الأخبار، وذلك بعد حوالي أربعة أشهر من لعبها”.