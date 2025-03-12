لهذا السبب.. مريض أسترالي «يدخل التاريخ»!

عاش رجل أسترالي 100 يوم، “بقلب اصطناعي من التيتانيوم، بانتظار عملية زراعة قلب من متبرع، وهي أطول فترة حتى الآن لشخص يستخدم هذه التقنية”.

ووفق شبكة «سي إن إن» الأميركية، “فإن المريض هو رجل في الأربعينات من عمره، رفض الكشف عن هويته، وقد حصل على القلب الاصطناعي، خلال عملية جراحية خضع لها في مستشفى سانت فينسنت بسيدني، في نوفمبر الماضي”.

وفي الشهر الماضي، “أصبح الرجل أول شخص في العالم يغادر المستشفى مزوداً بالجهاز، الذي أبقاه على قيد الحياة 100 يوم حتى توفَّر متبرع بالقلب، في وقت سابق من هذا الشهر”.

ووفقاً لبيانٍ صدر، اليوم الأربعاء، عن مستشفى “سانت فينسنت” وجامعة “موناش” وشركة “”BiVACOR الشركة الأميركية الأسترالية المطورة للجهاز، “فإن الرجل، الذي كان يعاني قصوراً حاداً في القلب، يتعافى بشكل جيد”.

وقال المستشفى، في البيان، “إن المريض يحمل الرقم القياسي لأطول فترة يقضيها شخص مزود بقلب اصطناعي، مما يُعدّ خطوة كبيرة نحو مستقبل تقنية القلوب الاصطناعية”.

وأضاف المستشفى “أن الهدف طويل المدى هو أن يتمكن المرضى من العيش بالجهاز إلى أجل غير مسمى، دون الحاجة إلى زراعة قلب حقيقي”.

من جهته، صرح مؤسس الشركة، المهندس البيولوجي الأسترالي “دانيال تيمز”، الذي اخترع الجهاز بعد وفاة والده بمرض القلب، بأنه “من المُبهج رؤية عقود من العمل تُثمر”.

وقال، في البيان: “يُعرب فريق BiVACOR بأكمله عن امتنانه العميق للمريض وعائلته؛ لثقتهم بقلبنا الاصطناعي، ستُمهد شجاعتهم الطريق لعدد لا يُحصى من المرضى للحصول على هذه التقنية المنقذة للحياة”.

هذا “وتُعدّ أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة عالمياً، إذ تُودي بحياة نحو 18 مليون شخص سنوياً”، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.