لهذا السبب.. نجمة التنس التونسية «أنس جابر» تغيب عن الملاعب!

أعلنت نجمة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميًا سابقًا، أنها ستعلق مسيرتها الرياضية مؤقتًا استعدادًا لاستقبال مولودها الأول، المقرر في أبريل المقبل.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 31 عامًا، والملقبة بـ”وزيرة السعادة”، عبر حسابها على “إنستغرام”: “أخذت استراحة قصيرة لإعادة ضبط نفسيتي وشحن طاقتي.. واتضح أننا كنا نخطط لأجمل عودة على الإطلاق”.

وأضافت أنس، التي تحتل حاليًا المركز 79 في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، أنها ستضع مسيرتها جانبًا مؤقتًا للتركيز على حياتها العائلية الجديدة، مؤكدة أنها تأمل العودة لاحقًا بكل قوة بعد هذه الفترة.

وخلال حديثها بصراحة عن تحديات مسيرتها، كشفت أنس عن معاناتها من الاكتئاب نتيجة جدول البطولات المرهق، الذي أثر على صحتها النفسية، وذلك وسط مخاوف متزايدة بين لاعبي التنس بشأن ضغط تقويم البطولات العالمية.

أنس جابر حققت خلال مسيرتها خمسة ألقاب في منافسات الفردي ببطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، وكانت وصيفة في ثلاث بطولات كبرى، مما يعكس مسيرة حافلة بالإنجازات رغم التحديات الصحية والنفسية التي واجهتها.