«لواء الصمود» يُحذر شركة الكهرباء: إما أن تتحملوا مسؤلياتكم أو تستقيلوا!

أعلن الناطق باسم كتيبة المرسي أحميدة الجرو أن شركة الكهرباء عليها أن تتحمل مسؤولياتها وإلا تستقيل.

حيث قال الجرو في منشور له على فيسبوك أن الاستهتار والعبث بالمواطنين، لن يسُمح به ولا باستمراره، موضحاً أن هذا العمل ليس له علاقة بالحمولات ولا الانقطاعات.

وأوضح الجرو، أن هذا العمل يُقصد به تقديم ولاءات لشخص يكون المنقذ للمواطنين، مؤكداً أن قوات بركان الغضب تضع شركة الكهرباء ضمن مسؤلياتها، ومُحذراً في الوقت نفسه من رد آخر لما يحدث.

يُذكر أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت الجمعة انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المنطقتين الغربية والجنوبية، جراء خروج مفاجئ عن الخدمة لبعض الوحدات.