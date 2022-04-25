لواء 444 يقبض على أحد المتورطين مع «الكانيات» في ترهونة

أعلن اللواء 444 قتال التابع للمنطقة العسكرية طرابلس، عن إلقاء القبض على أحد المتورطين مع عناصر “الكانيات” التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة.

وبحسب ما أفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد تمكّنت مفرزة من مفارز اللّواء 444 قِتال من إلقاء القبض على المدعو “فوزي الجوّادي” المتورّط في عمليّات خطف وقتل رفقةَ عصابة “آل الكاني”.

وتمّ القبض عليه بع محاصرته في المكان الّذي كان يختبئ فيه جنوب مدينة ترهونة.