لواء 444 يقبض على عصابة تمتهن الخطف وطلب الفدية

أعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، عن إلقاء القبض على عصابة تمتهن الخطف وطلب الفدية.

وبحسب ما أفاد اللواء في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد تمكّنت مفرزة من مفارز اللّواء 444 قِتال، وفي كمين محكم، في منطقة طريق المطار بالعاصمة طرابلس. من القبض على عصابة تمتهن الخطف.

وتمّ القبض على المدعو (م، ا) الذي قام بخطف المقيم صاحب الجنسيّة المصريّة “أحمد كامل” وطالب هو ومن معه من أفراد العصابة أهل المخطوف دفع فدية ماليّة مقابل إطلاق سراحه.

وبعد الرصد طيلة الأيّام الماضية، تم تحديد هويّة الخاطفين وتم تحرير المخطوف ورجع إلى أهله سالما معافى، وتم تسليم الخاطفين إلى جهات ذات الاختصاص.