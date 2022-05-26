لواء 444 يقبض على متورطين في المقابر الجماعية بترهونة

أعلن اللواء 444 قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، القبض على متّهمين في قضايا المقابر الجماعية في ترهونة.

وبحسب ما أفاد اللواء في بلاغ، فإن ذلك يأتي في إطار عمل اللواء 444 قتال في تتبع قضايا المفقودين وضحايا جرائم عناصر “الكانيات”، والعمل المتواصل من أجل القبض على كل من ساهم أو أعطى معلومات في قتل الأبرياء.

وتمكنت مفرزة من مفارز اللواء 444 قِتال من إلقاء القبض على كلّ من عبدالفتاح المختار الغناي، ووسام الساكت سالم، والمتورطَيْن في العديد من قضايا القتل والمقابر الجماعية والمطلوبين لدى النائب العام.

وأضاف اللواء في بلاغه: “ليعلم كلّ مجرم، أنّه مهما طال هروبه واختفاؤه، سيأتي اليوم الذي ينال فيه جزاؤه شاء أم أبى وستطاله قوّة الدولة وسيقدّم للعدالة وسيُطبّق عليه القانون عاجلا أم آجلا”.