لوحات مزورة وتسجيل ناقص.. ضبط مركبات مخالفة في طرابلس

تمكنت دوريات شرطة النجدة في طرابلس من تنفيذ عدد من الضبطيات الأمنية الناجحة، استهدفت مركبات مخالفة للقانون في مناطق متفرقة من المدينة.

وفي التفاصيل، ضبطت دورية متمركزة في منطقة سوق الأحد مركبة نقل من نوع “أفيكو” بيضاء اللون، بعد الاشتباه في وضعها القانوني.

وبالتحقق من بيانات اللوحة المعدنية عبر منظومة الاستعلام الأمني، تبيّن أن لون المركبة لا يتطابق مع اللون المُدرج في النظام، مما يشير إلى وجود تلاعب في بياناتها.

وتم على إثر ذلك تسليم المركبة وسائقها إلى قسم مباحث المرور المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي واقعة منفصلة، تمكنت دورية أخرى أثناء جولتها في منطقة “أربع شوارع الرابش” من ضبط مركبة من نوع “هيونداي جراند” بلون رمادي، بعد الاشتباه بها.

وأظهرت نتائج الاستعلام الأمني عدم استيفاء المركبة لإجراءات التسجيل الرسمية، ما استدعى حجزها وتحويلها مع سائقها إلى قسم مباحث المرور لاستكمال التحقيقات.

وتؤكد شرطة النجدة استمرار جهودها في ملاحقة المخالفات وضبط المركبات غير المستوفية للضوابط القانونية، حفاظًا على الأمن والسلامة العامة.