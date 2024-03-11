لوحة نادرة لـ «فان غوخ» تُباع بـ 5 ملايين دولار

بيعت لوحة “رأس امرأة من الفلاحين بغطاء أبيض”، وهي واحدة من أوائل الأعمال الفنية التي رسمها الهولندي فنسنت فان غوخ، بنحو 5 ملايين دولار، في معرض فني مرموق بهولندا، وفقا لما أفاد به مالكها السابق ووسائل إعلام هولندية.

وعُرضت اللوحة بـ4.5 ملايين يورو (نحو 4.9 ملايين دولار) في المعرض الأوروبي للفنون الجميلة “The European Fine Art Fair”، بمدينة ماستريخت في جنوب البلاد.

وقال بيل راو، رئيس معرض “إم إس راو”: “بيعت اللوحة إلى متحف في دولة ليست ضمن الاتحاد الأوروبي”. وتابع راو في رسالة بالبريد الإلكتروني تلقتها وكالة فرانس برس: “لا يمكننا التحدث عن السعر”.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الهولندية “إيه إن بي”، بأن اللوحة بيعت بالسعر الذي عُرضت به، مؤكدة أنها ستكون مُتاحة أمام العامة، من دون أن تذكر اسم المتحف الذي اشتراها.

وأنجز فان غوخ هذه اللوحة أثناء إقامته مع والديه في مدينة نوينين بجنوب هولندا. وفي عام 1885، رسم لوحته الشهيرة “آكلو البطاطا” في المكان عينه.

وسيُتاح لزوار “المعرض الأوروبي للفنون الجميلة” الاستمتاع حتى الخميس باللوحات والمنحوتات والمجوهرات المعروضة.

ويشمل المعرض أعمالا لبعض من كبار الأسماء، من أمثال مانيه وروبنز ورودان، وجميعها ستكون معروضة للبيع. لكن أبرز عملين في حدث هذا العام، هما “رأس امرأة من الفلاحين بغطاء أبيض” للرسام فان غوخ، و”مورناو ميت كيرشه 2″ (Murnau mit Kirche II) لكاندينسكي، والتي بيعت بـ45 مليون دولار في مزاد أقيم في لندن، في مارس 2023.

وتم شراء اللوحة في مزاد العام الفائت من جانب تاجر الأعمال الفنية روبرت لانداو، الذي رفض الكشف عن سعر البيع للقائمين على المعرض الأوروبي للفنون الجميلة. لكنه قال لوكالة فرانس برس إن اللوحة قدرت قيمتها مؤخرا بـ”100 مليون يورو”.

وأضاف في تصريح قبل افتتاح المعرض رسميا: “العالم يعرف الثمن الذي دفعناه لشرائها، ولن نبيعها إلا لشخص يحظى بتقديرنا وسيحتفظ بها في مكان جيد”.