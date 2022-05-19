لوزون: حان وقت البحث عن بديل ثالث

قال رئيس اتحاد اليهود الليبيين رفائيل لوزون، إن الشعب الليبي انتفض في 𝟏𝟕 فبراير 2011 في أغلب المدن الليبية من أجل إقامة الدولة المدنية الديمقراطية.

وأضاف لوزون في منشور طالعته “عين ليبيا”: “لكن وللـسف وبعد مضي ما يقرب من 𝟏𝟐 سنة، لم يتحقق هذا الهدف، بسبب الصراع على السلطة”.

وتابع: “لقد أُجهِضت الثورة أو سُرِقت من قِبل الذين يتهافتون على السلطة بدعم أجنبي”.

وأشار رئيس اتحاد يهود ليبيا إلى أن الذين يتصدرون المشهد الحالي قد أخفقوا في الخروج ببلادنا إلى بر الأمان وما الأحداث المؤسفة التي حصلت أول أمس بالعاصمة طرابلس بين المؤيدين لحكومة الوحدة الوطنية والحكومة المُكلفة من قِبل مجلس النواب إلا دليلا واضحا على هذا الفشل، وفق قوله.

وأردف قائلاً: “لقد حان وقت البحث عن البديل الثالث من أجل الإشراف على انتخابات تشريعية أولا والاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية تُشارك فيها كل المكونات الثقافية لبلادنا حتى نبدأ في بناء الدولة المدنية الديمقراطية دولة المؤسسات والقانون التي يحلم بها الشعب الليبي”.