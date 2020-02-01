لوزون لـ«عين ليبيا»: رفضت عرض «القذافي» بتقديم مبلغ 15 مليون دولار

قال رئيس اتحاد يهود ليبيا رفائيل لوزون إن ليبيا لم ولن تكون إلا دولة مدنية ديمقراطية، وأن عودة الحكم الشمولي لن يعود من جديد بعد التضحيات الجمة من قِبل أبناء الشعب الليبي.

وفي تصريح خاص لـ«عين ليبيا»، كشف لوزون عن أن معمر القذافي قدم له دعو ة لزيارة العاصمة طرابلس عن طريق خالد اكعيم وكيل وزارة الخارجية في ذلك الوقت، والذي اتصل به عدة مرات في شهر مايو 2011 وطلب منه الحضور على رأس وفد من يهود ليبيا، منوهاً بأنهم على استعداد لإرسال طائرة خاصة مع تقديم مبلغ 15 مليون دولار، لكنه رفض هذه الدعوة اقتناعا منه أن بلده ومسقط رأسه ليبيا يجب أن تنعم بالحرية والعدالة، وهذا لن يتحقق إلا في ظل الدولة المدنية.

واختتم لوزون تصريحه بالقول: