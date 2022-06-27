لوزون: نُطالب أبناء الوطن بالعمل من أجل إنقاذ بلادنا

طالب رئيس اتحاد اليهود الليبيين رفائيل لوزون، أبناء الوطن بالعمل من أجل إنقاذ البلاد من الأشقاء قبل الأعداء.

وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك، أكد لوزون على ضرورة الذهاب إلى البديل الثالث والمتمثل في تكليف شخصية ليبية وطنية غير جدلية بتشكيل حكومة مصغرة تكون مهمتها الأساسية العمل على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى أن هذا ما أكد عليه البيان الدول الخمس الكبرى.

ونوه رئيس اتحاد اليهود الليبيين إلى أن هذا الأمر هو بداية الطريق لبناء الدولة المدنية الديمقراطية واختفاء جميع الذين تصدروا للمشهد السياسي الليبي منذ 2011م خاصة مجلسي النواب والدولة، لافتاً إلى أن هذا ما تعمل عليه أغلب الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا.

وأضاف لوزون: “نحن كيهود نطالب إخوتنا الشرفاء من أبناء الوطن بالعمل سويا من أجل إنقاد بلادنا مما يُحاك لها من الأشقاء وللأسف قبل الأعداء، كما نطالب الدول الكبرى للاستماع إلينا باعتبارنا مكون من المكونات الثقافية لليبيا”.