لوزون: يجب على الذين يتزعمون المشهد السياسي الرحيل

قال رافائيل لوزون رئيس اتحاد يهود ليبيا، إننا لا نستطيع أن نحجر أبنائنا عن مخالطة من يختارون من أصدقاءهم، فلهم وقتهم وأفكارهم وقضاياهم، ونحن استهلكنا وقتنا وأفكارنا وقضايانا، وفق قوله.

وكتب لوزون في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “أنا شخصياً أواجه كل فترة معارضة من فئات شابّة في الجالية تنتقد طريقة عملي ونوع علاقاتي وأسلوب إدارتي السياسية في النضال من أجل قضيتنا، وما يجعلني أحافظ على موقعي في صدارة الجالية هو حجم النجاحات الصغيرة التي أحققها بين الحين والآخر”.

وأضاف: “أقول لإخوتي الليبيين من كبار السن الذين احترمهم جميعاً، لن تستطيعوا فرض آراءكم، وقضاياكم المتعسرة على الأجيال الجديدة، فشباب ليبيا اليوم لهم قضاياهم الخاصة والقاسية التي تلاحقهم في كل يوم وليلة، وترهقهم اقتصادياً ونفسياً، وتجعلهم في حالة من فقدان الأمل في المستقبل”.

واستطرد قائلا: “نحن كبار السن لم تعد أفكارنا تصلح لهذا العهد، نحن متخلفين جداً أمام هذا العصر الهائل، لنتنحى عن دور المعلمين والمنظرين والمفكرين، نحن فشلنا في أن نصنع لأبنائنا حياة سعيدة، لنتركهم يبنون حياتهم بدون تأثيراتنا الفاشلة عليهم”.

واختتم بالقول: “ولأجيالنا الليبية الشابة.. أقول: خذوا من نتائج أعمالنا وأقوالنا العبرة، ولا تتخذوها مناهج عمل أو قوانين، فكّروا في مصالحكم، فكروا في حياتكم، ولا تلتفتوا لشعاراتنا الجوفاء الفاشلة التي رددناها كثيرا، التحموا بالعالم، وانهلوا من تطوراته، وعيشوا النجاح، فالحياة لا تحمي المغفلين”.

لاتستطيع أن تحجر أبناءك عن مخالطة من يختارون من اصدقاءهم، لهم وقتهم وأفكارهم وقضاياهم، ونحن استهلكنا وقتنا وأفكارنا… Gepostet von Raphael Faelino Luzon am Donnerstag, 17. September 2020