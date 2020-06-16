«لوزون» يُطالب السفير الأمريكي بالشفافية

طالب رئيس اتحاد يهود ليبيا رافائيل لوزون، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، التعامل بشفافية مع قضيتهم.

جاء ذلك في رسالة وجهها لوزون إلى السفير الأمريكي.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها:

السيد السفير الامريكي في ليبيا نورلاند المحترم .. تحية طيبة وبعد

أود أولاً أن أشكرك على جهدك الأخير الذي تواصلت فيه مع إخوتنا الليبيين من مكونات الطوارق والتبو والأمازيغ، وأعلن لك إحترامي العميق لتصريحك بأهمية أن يكونوا جزء من العملية السياسية القادمة لحل الأزمة الليبية وأود ثانياً أن أُذكّرك بأنكم لم تذكروا مكون الليبيين اليهود في تصريح السفارة الرسمي بالخصوص.. ونعلمك بأننا نحن أيضا مكون ليبي تاريخي تجذرت تقاليده اليهودية في ليبيا، والتحم نمط حياتنا الاجتماعي والثفافي والتجاري مع باقي ثقافات المكونات الليبية الأخرى.. فنحن مكون ليبي بتاريخ وهوية وثقافة ليبية لن تجد من ينكرها علينا.

السيد السفير.. نراك تحاول النجاح في رعاية عملية سلام ترضي جميع الليبيين.. ونراك تحصد بعض المكاسب في هذا الطريق.. أرجوك.. لا تحاول أن تكسب نقاط وتخسر نقاطا أخرى.. وإجعلها عملية عادلة وشاملة ومؤسسة لسلام دائم وشامل.

السيد السفير.. إذا كنت ترعى مشاورات للحل السياسي الليبي.. فنرجو منك مشاورتنا في قضيتنا نحن أيضا.. فإذا كان منبع تحركاتك سوء ما آلت إليه حالة المواطن الليبي فنحن الليبيين اليهود أول الليبيين الذين ساءت أحوالهم، حيث نتعرض منذ أكثر من خمسين سنة للتجاهل.. والمقاطعة.. وخطاب الكراهية.

السيد السفير.. نحن نضالنا ينحصر في تثبيت حقنا التاريخي كمكون وطني ليبي بعيدا عن قضايا التعويضات المزعومة التي ننكرها وننكر مطالبتنا بها.

السيد السفير.. مشكلتتا الأولى حسب رؤية البعض أننا ليبيين من دين يهودي ولا أعتقد بأنها تهمة مقنعة لك وأنت سفير أمريكا الرائدة في دعم الحرية الدينية.. مشكلتنا الثانية أن تم ربطنا من قِبل البعض يهودياً وبشكل عاطفي لا أساس قانوني له بالمشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وهذا الربط غير حقيقي وشتاتنا كليبيين يهود في دول أوروبا وأمريكا شاهد على هذا.

السيد السفير .. سواء كنا كليبيين يهود (سيئين) حسب رواية جزء من الليبيين أو طيبين حسب رواية جزء آخر فنحن مكون ليبي حقيقي وأصيل لا غبار عليه.. وللأسف أصبحت كل المكونات الليبية اليوم (سيئة) عن أطراف وطيبة عند أطراف أخرى.

السيد السفير.. لقد تساوينا اليوم مع كل المكونات في سوء الحال.. فإذا كنت تتحرك لعلاج هذا الحال.. فعالج الجسد الليبي بشكل كامل ولا تداوي جراح وتُبقي على جراح أخرى، فجميع الليبيين يستحقون أن يعيشوا حياة أفضل.

السيد السفير.. أرجو أن تدعمنا في نضالنا من أجل فك الحصار عن قضيتنا ومنحنا الحق في طرحها بشفافية أمام باقي إخوتنا الليبيين الذين نحبهم كثيرا ونحترمهم.

السيد السفير.. هناك من يرى بأن اللقاء القادم هو لقاء للسلام بين الليبيين المتصارعين ونحن كمكون يهودي لا دخل لنا في هذا الصراع.. فهل ذنبنا أننا كنا خلال كل هذه الحروب محايدين ومسالمين فتتم مكافأتنا على هذا بالإبعاد عن الحضور؟.

لقد كنت أنا رافائيل لوزون أول المبادرين من أجل إنهاء الحرب.. لقد طرحت مبادرتي منذ سنة لوقف هذه الحرب، وعرضت زيارة شرق ليبيا وغربها من أجل التوسط بين إخوتي الليبيين.. فهلا تحسبون لنا هذه الخطوة؟.

السيد السفير.. أرجوكم أن تحافظوا على مبدأ العدالة والمساواة في سعيكم للحل.. بإشراكنا في أي لقاء سلام قادم مع تعهدنا بدعم وتبني كل الأهداف الوطنية الصادرة عنه، ولنجعلها مصالحة تنهي الانقسام وتؤسس لاستراتيجية جديدة تخرج ليبيا من حالة التراجع التي تعيشها.

أكتب لكم رسالتي هذه وأنا أنشرها أمام جميع الليبيين التزاماً منا بمبدأ الشفافية والنضال الصريح والعلني.

رافائيل لوزون

رئيس اتحاد يهود ليبيا