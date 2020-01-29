«لوزون» يُطالب بإشراكه في حوار جنيف

لوزون: أريد أن أحضر جنيف لأدافع عن قضيتين. [أرشيف/سوشيال ميديا]

طالب رئيس اتحاد يهود ليبيا رافائيل لوزون، بتمكينه من حضور اجتماع حوار جنيف السويسرية، المزمع عقده المدة القادمة بين أعضاء مجلسي نواب طرابلس وطبرق، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، برعاية أممية.

وقال لوزون في رسالة موجهة إلى المبعوث الأممي في ليبيا تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها:

السيد غسان سلامة المحترم تحية طيبة وبعد أكتب إليكم رسالتي هذه، طالباً تمكيني من حضور اجتماع جنيف، تحت أي صفة، لأتمكن من إيصال صوت جاليتي الليبية اليهودية، التي نُهِبت أرزاقها وتم طردها من ليبيا لأسباب رأها بعض الليبيين آنذاك منطقية وعادلة، ورأيناها ومازلنا نراها ظالمة وعنصرية.

وأضاف رئيس اتحاد يهود ليبيا في رسالته يقول:

لقد عانينا طيلة السبع سنوات الماضية مع حكومات ما بعد فبراير، ولم نجد منهم إلا كل استهزاء بقضيتنا، وازدراء واستبعاد. حاولنا مع حكومة الكيب، وزيدان، والغويل، وأخيراً حكومة السراج، ولم نر منهم إلا الهروب، والتنصل من المسؤولية تجاه جزء أصيل من الشعب الليبي.

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