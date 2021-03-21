«لوزون» يُطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتجديد جواز سفره

طالب رئيس اتحاد اليهود الليبيين رفائيل لوزون، حكومة الوحدة الوطنية، بتجديد جواز سفره، والحصول على الرقم الوطني.

جاء ذلك في رسالة وجهها لوزون إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.

وأكد رئيس اتحاد الليبين اليهود في رسالته، حرصه التام على وحدة الدولة الليبية، مشيراً إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بتظافر كل جهود أبناء الشعب الليبي بكافة مكوناته الثقافية ومن بينهم اليهود الليبين الذين يعملون من أجل خلق الاستقرار في البلاد والذي يرجع تاريخ وجودهم في ليبيا ما قبل 2400 عام.

وأضاف لوزون: “لقد عشنا في وئام منذ ذلك التاريخ مع أهلنا في ليبيا والعالم الإسلامي”.

وتابع: “إننا كيهود ليبين لن ننس عادتنا وتقاليدنا وتراثنا وثقافتنا ولغتنا العربية.. لقد شارك أجدادنا اليهود جنبا إلى جنب مع الأبطال الليبين في الكفاح ضد الاحتلال الإيطالي الفاشي.. وافتخر شخصيا بأن جدي الذي أحمل اسمه كان جندي من جنود البطل رمضان السويحلي في محاربة الطليان”.

وأردف لوزون: “نحن وكما تعرف لم نغادر بلادنا بإرادتنا بل جُبرنا على ذلك عام 1967 وبالرغم من هذا فقد ظلت الجالية اليهودية الليبية وفية لبلادها”.

وقال لوزون مهنئاً الدبيبة بمباشرة عمله: “لقد سعدنا كيهود بحصولكم على الثقة من قِبل نواب الشعب ويمكننا أن نرى النور في نهاية النفق بإمكانية حصولنا على حقوقنا كمواطنين ليبيين ومن الحق في الحصول على الرقم الوطني وجواز السفر الليبي.. وأنا واحد من الذين لم يتمكنوا من تجديد جواز السفر الذي تحصلت عليه أيام المملكة الليبية المتحدة.. لذلك نطالب بالاعتراف بهويتي الليبية والعربية ولا أرى أي تعارض مع حقيقة إنني يهودي”.

واختتم لوزون رسالته بالقول: “نكون سعداء يا سيد الرئيس لنيل شرف اللقاء بكم لبحث المواضيع التي تساعد على خير ومصلحة بلادنا ليبيا العزيزة وليبارك الله في بلادنا وحكامها الجدد”.