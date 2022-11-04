لوضع آلية توزيع الثروة.. «عقيلة صالح» يُشكّل لجنة من 11 شخص

أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا بتشكيل لجنة تتولى وضع آلية توزيع الثروة وفق التوزيع الجغرافي وعدد السكان ومواقع إنتاج وتصدير النفط والغاز.

وأوضحت المادة الأولى من القرار أن الهدف من تشكيل هذه اللجة هو تمكين جميع الليبيين من الاستفادة من ثروة النفط والغاز بطريقة عادلة، وتحقيق التنمية بالمناطق التي توجد بها مواقع الإنتاج أو التصدير.

ونصت المادة الخامسة من القرار على ضرورة تقديم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها لرئاسة مجلس النواب في موعد أقصاه نهاية نوفمبر من العام الجاري.

وضمت اللجنة 11 عضوا وهم: علي الحبري وامراجع سليمان وفاخر الفاخري وحمودة الأسود ومسعود قريفة وإدريس حسين وإبراهيم محمد والسنوسي الزوام ومحمد الصادق ومحمد بوسنينة وعبد الرحمن محمد، على أن يختاروا من بينهم رئيسا في أول اجتماع لهم.