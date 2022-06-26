لوضع اللمسات الأخيرة.. «وليامز» تتحدث عن اجتماع جنيف المرتقب

قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إنّ اجتماع خالد المشري وعقيلة صالح الذي يستمر ليومين في جنيف سيكون لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية.

وأضافت وليامز لقناة “سكاي نيوز عربية” أنّ الاجتماع يتعلق بمناقشة التدابير الانتقالية والانتخابات؛ مضيفة أنّ الوثيقة ستذهب بمجرد اكتمالها للتصديق عليها من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأشارت المستشارة الأممية إلى أنّ أعضاء لجنتي المسار الدستوري تمكنوا بشكل يستحق الثناء من تسوية عدد من القضايا الخلافية في الوثيقة الدستورية.

يشار إلى أن المستشارة الأممية أعلنت منذ يومين، قبول عقيلة صالح وخالد المشري دعوتها لعقد لقاء بينهما بمقر الأمم المتحدة في جنيف يومي 28 و29 لمناقشة الإطار الدستوري للانتخابات