لوضع توصيات لدعم الانتخابات.. مركز الحوار الإنساني يتحرك إبريل القادم

يستعد مركز الحوار الإنساني في سويسرا لعقد اجتماع عصف ذهني غير رسمي مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين، وأعضاء المجتمع الدولي يوم 5 أبريل المقبل في جنيف.

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز الحوار الإنساني رومان جراندجين، إن الجلسة ستركز على التطمينات والضمانات حول فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها، وفقا لـ «صحيفة الشرق الأوسط».

وأضاف جراندجين أن الجلسة ستركز أيضا على التقويم الانتخابي، والترتيبات الأمنية ذات الصلة بالانتخابات، مرجحا أن الاستنتاجات ستتخذ شكل توصيات، وستقدم لاحقاً إلى الأمم المتحدة، والأطراف المعنية الأخرى.

وكان ملتقى الحوار السياسي قد اختار السلطة الانتقالية الجديدة (المجلس الرئاسي والحكومة) فبراير 2021، بجنيف، برعاية البعثة الأممية ومركز الحوار الإنساني.