لوضع خطة أمنية لمدينة الزاوية.. الأركان تُشكل لجنة من 7 ضباط

أفاد نائب رئيس مجلس حكماء وأعيان الزاوية جمعة الجيلاني بتشكيل رئيس الأركان لجنة من 7 ضباط برئاسة اللواء نوري شنوق تكون مهامها وضع خطة أمنية لحماية المدينة.

وأوضح الجيلانيفي تصريح صحفي أنّ اللجنة ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، بعقد اجتماعات مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وكذلك حراك شباب الزاوية لتقييم الحالة الأمنية.

وتابع الجيلاني أنّ اللجنة ستعقد بعدها اجتماعا مع القائد الأعلى للجيش المجلس الرئاسي ووزيري الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات لتنسيق الجهود والخطة الأمنية التي سيتم وضعها.