لوضع هيكلية لميزانية الدولة.. «عقيلة صالح» يشكل لجنة برئاسة «بن قدارة»

أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارًا بتشكيل لجنة لوضع تصور لإعادة هيكلية الميزانية برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وبحسب القرار فإنّ مخصصات باب المرتبات والنفقات التسييرية بالميزانية، تقسم إلى نسبتين مئويتنين تستقطعان مباشرة من إيرادات النفط، إحداهما تودع بالمصرف المركزي في طرابلس، والأخرى بفرعه في بنغازي.

وتابع القرار أنّ اللجنة 3 مندوبين عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، و3 عن وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، فضلًا عن مندوبين عن المصرف المركزي بطرابلس وفرع بنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بطرابلس وبنغازي.