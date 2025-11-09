لوفيغارو: الحرب السودانية مأساة إنسانية صامتة بين أطرافها المتصارعة

أعلن الجيش السوداني عن تصديه لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، في حين نفذ ضربات جوية على مواقع قوات الدعم السريع في مدينة نيالا جنوب دارفور.

وقالت مصادر عسكرية إن الدفاعات الأرضية للجيش السوداني صدّت الهجوم على أحياء سكنية في الدمازين، دون تسجيل أضرار كبيرة، بينما شملت الضربات الجوية في نيالا مواقع عسكرية تشمل عربات قتالية ومراكز إمداد تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ أكتوبر 2023. كما تم إسقاط طائرة مسيّرة بعيدة المدى في الأُبيّض شمال كردفان كانت تُستخدم في قصف مناطق مأهولة، مسببة أضرارًا في ممتلكات المدنيين.

وفي ظل استمرار القتال، أفادت مصادر طبية بارتفاع حركة النزوح من مدينة الفاشر إلى بلدات شمال دارفور، مع صعوبات كبيرة في النقل وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للنازحين.

وتشهد السودان منذ أبريل 2023 حربًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

وفي تحليل نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، انتقدت الصحيفة غياب التغطية الدولية والإعلامية المناسبة لأزمة السودان، رغم حجم المأساة الإنسانية، مقارنة بالحروب في أوكرانيا وغزة التي تحظى باهتمام عالمي واسع.

وأوضحت أن الحرب السودانية تفتقر للبعد الأيديولوجي، ويصعب تصنيف أحد الأطراف كـ”ظالم” أو “مظلوم”، ما يقلل التعاطف العالمي، كما أن السودان لا يمثل رهانًا استراتيجيًا للدول الغربية، بعكس أوكرانيا وغزة.

الصحيفة رأت أن غياب البُعد الرمزي والأيديولوجي، بالإضافة إلى الحسابات الجيوسياسية، يفسر صمت المجتمع الدولي عن واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية المعاصرة في السودان.