لوقف تدفق المهاجرين من برقة.. إيطاليا تعتزم إرسال طلب إلى «حفتر»

قال وزير الداخلية الإيطالي «ماتيو بينتيدوسي» إن بلاده ستطلب من خليفة حفتر تعاونًا أكبر في وقف مغادرة المهاجرين من الشرق الليبي.

وأضاف «بينتيدوسي» في مؤتمر صحفي في كاتانيا، أنّ الاتصالات في الوقت الحالي تهدف قبل كل شيء إلى دعم ذلك الجزء من ليبيا فيما يتعلق ببعض مشاريع التنمية الاقتصادية التي طلبها حفتر.

وأوضح «بينتيدوسي» أنه من السابق لأوانه الآن تحديد ما إذا كان يمكن تحقيق ذلك باتفاق، لافتا إلى أن ذلك ليس على جدول الأعمال حتى الآن.

ووفقًا لبيانات من وزارة الداخلية الإيطالية، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، فقد احتل الطريق الليبي المرتبة الثانية من حيث الهبوط في إيطاليا بعد تونس.

ووصل 22 ألف و662 وافدًا في الأول من يونيو لعام 2023، وهو ضعف الرقم 10 آلاف و986 هاجر هبطوا في نفس الفترة من عام 2022.

يشار إلى أنّ أكثر من نصف الوافدين الجدد من ليبيا يأتون من برقة، حيث وصل عبرها 8،923 مهاجرًا منذ بداية العام ، بينما وصل 13506 مهاجرًا.