لوقف «جرائم الاحتلال».. الخارجية الفلسطينية تُطالب بتدخل دولي عاجل

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، «الجريمة البشعة» التي ارتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد 13 فلسطينيا أغلبهم أطفال ونساء ومدنيين عزل.

واعتبرت الخارجية في بيان لها اليوم، هذه الجريمة امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واستمرارا محاولات الاحتلال تصدير أزماته للساحة الفلسطينية.

وقالت الخارجية إنّ الاحتلال يحاول حل أزماته على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنّ المحاولة الإسرائيلية مفضوحة لتكريس منطق القوة العسكرية الغاشمة وجعلها بديلا للحلول السياسية السلمية للصراع.

وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجيرها بالكامل.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنّ الحل السياسي التفاوضي للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع.