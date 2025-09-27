لوكاشينكو: ترامب متمرد وتصريحاته تحتاج إلى فهم عميق

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحتاج إلى فهم متعمق، واعتبرها جزءًا من أسلوبه التكتيكي المعتاد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وقال لوكاشينكو: “هذا أسلوبه المعتاد: يضغط ثم يتراجع، يتراجع ثم يضغط. وأحيانًا يشق طريقه بعنف. إنه شخصية متمردة”.

وأضاف مازحًا: “أنا شخصيًا لا أختلف كثيرًا عن ترامب في هذا الجانب، وأطلق على نفسي اسم ‘ترامبي’ (الشخصية)”.

كما أشار إلى العلاقة بين بوتين وترامب، مبينًا أن: “الرئيس بوتين يكن احترامًا كبيرًا لترامب، لا يقل عن احترامي الشخصي له”.

وشدد لوكاشينكو على ضرورة التعامل بحكمة مع تصريحات ترامب، قائلاً: “يجب فهم تصريحاته من جميع الزوايا، وليس الانقضاض عليه. الوقت كفيل بوضع كل شيء في نصابه”.

واختتم تصريحاته بالإشادة بموقف ترامب واصفًا إياه بأنه: “موقف جيد وشريف”.