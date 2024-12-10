لوكاشينكو: لدينا عشرات الرؤوس النووية وسنضغط على الزّر نحن وروسيا معا

نقلت مجلة “ميليتي ووتش “Military Watch، نقلا عن مصادر في الاستخبارات الأوكرانية، “أن روسيا قادرة على إنتاج 25 صاروخ “أوريشنيك” شهريا بواقع 300 صاروخ سنويا”.

ولفتت المجلة إلى أن “هذه الصواريخ قادر على الوصول إلى مسافة عدة آلاف من الكيلومترات في غضون دقائق، كما يمكن للصاروخ أن يحمل عدة رؤوس حربية مستقلة، بما في ذلك الرؤوس النووية. وهذه الصواريخ هي الأولى من نوعها التي تم تطويرها في روسيا في السنوات الأخيرة”.

في السياق، حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، “من أن بلاده تمتلك عشرات الرؤوس النووية، وأن ردّها سيكون عاجلا على أي انتهاك لحدودها، مذكرا بصواريخ “أوريشنيك” الروسية التي ستتسلمها مينسك”.

وبحسب وكالة “بيلتا” البيلاروسية للأنباء، قال لوكاشينكو: “لقد أحضرت عشرات الرؤوس النووية إلى هنا”، وأضاف أن “خصومه في بيلاروس حتى لم يحسّوا بوصول هذه الصواريخ إلى البلاد، بدليل أنهم لا يأخذون كلامه على محمل الجد، ويعتبرون أنه “يمازح” في تصريحاته هذه”.

وفي حديثه حول صواريخ “أوريشنيك” فرط الصوتية الروسية، قال “إنه سيتم نشرها في البلاد وستكون بيلاروسية الصنع بالكامل، وأن روسيا ستقدم هذه الصواريخ لبلاده مجانا في النصف الثاني من العام المقبل”.

وأشار إلى أن “هناك نحو 30 موقعا في بيلاروس لنشر صواريخ “أوريشنيك” وستختارها مينسك بناء على الحد الأدنى من المسافة إلى أهدافها”.

وشدد على أن “مينسك هي التي ستحدد أهداف “أوريشنيك” في بيلاروس، مؤكدا أن مينسك بالتعاون مع روسيا “ستضغط على الزر”، إذا أصبح ذلك ضروريا”.

وبحسب وكالة تاس، أشار لوكاشينكو، إلى أن “صواريخ “أوريشنيك” سيكون له دور رادع إضافي بعد الصواريخ النووية التكتيكية التي نشرتها روسيا مؤخرا في بيلاروس”.