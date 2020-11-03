لوكاشينكو يعرض مُساعدته على ماكرون «لتحسين علاقاته مع المسلمين»

الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أعلن استعداده لمساعدة نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في تحسين علاقاته مع المسلمين، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن الرسوم المسيئة للإسلام.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية عن لوكاشينكو قوله: “لم يجلب المسلمون لنا مشاكل قط. وكثيرا ما أقول إن قرابة 100% من المسلمين كانوا يدعمون السلطة ويدعمونني كرئيس الدولة في كل الانتخابات. ولن نسمح لأنفسنا أبدا بما قاله الرئيس الفرنسي مؤخرا عن حرية التعبير والمشاعر الدينية.. وإذا بدأت أن تنتقد المسلمين، فكيف يمكن ذلك أن يفيدك في بلدك؟ أم أنه ماكرون ربما يحتاج إلى وساطة بينه وبين المسلمين؟ بمقدوري أن أساعده في هذا، لأن علاقتي مع المسلمين جيدة جدا” حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.