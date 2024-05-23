لوكمان يقود أتلانتا للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه

قاد النجم النيجيري الدولي أديمولا لوكمان فريقه أتلانتا الإيطالي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بتسجيل 3 أهداف (هاتريك)، مقابل صفر على باير ليفركوزن منهيا سلسلة الهزائم لفريقه، وذلك على ملعب (أفيفا) بالعاصمة الأيرلندية دبلن.

وتقمص لوكمان دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله أهداف أتلانتا الثلاثة في الدقائق 12 و26 و76 على الترتيب، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة سواء بمسماها الحديث (الدوري الأوروبي)، الذي بدأ عام 2009 أو المسمى القديم (كأس الاتحاد الأوروبي)، الذي انطلق قبل 53 عاما، يحرز ثلاثية في المباراة النهائية للمسابقة.

وأصبح هذا هو اللقب الثاني في تاريخ أتلانتا، صاحب المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي حاليا، بعدما سبق له الفوز بكأس إيطاليا عام 1963.

كما أعاد هذا التتويج البسمة مجددا لجماهير أتالانتا بعد خيبة الأمل التي لحقت بها عقب خسارة الفريق نهائي كأس إيطاليا صفر-1 أمام يوفنتوس يوم السبت الماضي.

وبات أتلانتا أول فريق إيطالي يتوج بالدوري الأوروبي بمسماه الجديد، ليضرب موعدا في كأس السوبر الأوروبي في أغسطس/ آب القادم بالعاصمة البولندية وارسو، ضد الفائز من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، التي تقام بينهما على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن في الأول من يونيو/حزيران.

وتجمعت الآلاف من جماهير أتلانتا السعيدة في بيرغامو الأربعاء لمشاهدة حصول فريقها على أول ألقابه الأوروبية بفوزه 3-صفر على باير ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وفي ساحة فيتوريو فينيتو، كان هناك فيض من المشاعر، حيث شاهد الآلاف من المشجعين الذين يرتدون قمصان زرقاء وسوداء فريقهم يرفع الكأس بعد معاناتهم من صدمة خسارة نهائي كأس إيطاليا ضد يوفنتوس الأسبوع الماضي.

وقال فيليبو مشجع أتلانتا: «إنها مشاعر لا توصف. أفكر في والدي الذي يشجع أتالانتا منذ أن كان في الخامسة من عمره ولم يسبق له أن شاهده يفوز ببطولة، لذلك يمثل ذلك الكثير له وللجميع، بالنسبة لبيرجامو».

وأشعلت الجماهير الألعاب النارية لتضيء سماء الساحة الرئيسية في المدينة.