لو دريان: استمرار الأزمة الليبية يُهدد أمن المغرب العربي والساحل

الخروج من الأزمة يستدعي حوارا ليبياً ليبياً. [رئاسة الجمهورية التونسي]

قال وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لو دريان”، إن استقرار ليبيا على أساس احترام القانون الدولي يمثل أولوية تتشاركها فرنسا مع تونس.

وأكد “لودريان”، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس، الخميس، عقب اجتماعه مع الرئيس “قيس سعيد”، على أن خطر استمرار الأزمة في ليبيا سيُهدد كامل المنطقة من المغرب العربي إلى الساحل، وفق قوله.

وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية إن الخروج من الأزمة يستدعي حوارا ليبياً ليبياً وتوجها سياسيا يدعمه بشكل خاص اللاعبون الإقليميون في المنطقة وجيران ليبيا.

هذا واستقبل رئيس الجمهورية “قيس سعيّد”، الخميس، قصر قرطاج وزير الخارجية الفرنسي.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية، بأن اللقاء تناول العلاقات التونسية الفرنسية وآفاق دعمها في كافة المجالات ومنها على وجه الخصوص المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية بين البلدين.

كما تم التطرّق في هذا اللقاء إلى عدد من القضايا الدولية ومنها الوضع في ليبيا.