«لو موند»: انتكاسة تُعاني منها قوات حفتر بعد خسارتها لصرمان وصبراتة

أفادت صحيفة “لو موند” الفرنسية، بأن عناصر حفتر باتت تعاني من انتكسات كبيرة بعد التصعيد العسكري القوي من قِبل حكومة الوفاق وفرض سيطرتها على سماء المعركة.

وأوضحت الصحيفة في مقال اليوم الجمعة، أن فقدان حفتر لمدينتي صرمان وصبراتة الإستراتجيتين سيقوض فكرة سيطرته على طرابلس، بحسب الصحيفة.

وأشار المقال إلى أن الطائرات التركية التي تستخدمها قوات بركان الغضب جعلت من حفتر وداعميه الإماراتيين والروس في موقف ضعف لأول مرة منذ عام.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية ولفرام لاخر قوله، إن ميزان القوى تغير لصالح طائرات الوفاق التركية، بعد أن حكم الإماراتيون السماء لمدة عام، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع المضادة للطائرات الحديثة منعت الطيران الإماراتي من الوصول إلى طرابلس أو مصراتة.

ونوهت “لو موند” بأنه من المرجح أن تتوجه قوات الوفاق إلى ترهونة المعقل الرئيسي المؤيد لحفتر جنوب طرابلس.

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