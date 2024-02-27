ليبيا تدعو لوقف فوري لاطلاق النار في غزة

جددت ليبيا دعوتها لوقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة، محملة المجتمع الدولي المسؤولية عن مأساة الشعب الفلسطيني.

ودعا وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان عبر تقنية الفيديو، لاتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة لحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وطالب الباعور أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته أمام الشعب الفلسطيني وضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات العاجلة لحماية المدنيين والعمل على إتاحة دخول المساعدات الإنسانية العاجلة”