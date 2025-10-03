ليبرمان يحذّر: التهديد الإيراني لا يزال قائماً والمواجهة لم تنتهِ بعد!

حذر زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان من أن التهديد الإيراني ما زال قائماً، مؤكدًا أن من يظن أن المواجهة مع إيران قد انتهت فهو مخطئ ومضلل.

وأوضح ليبرمان أن الإيرانيين يعملون بجد لتعزيز دفاعاتهم وقدراتهم العسكرية يومًا بعد يوم، مشيراً إلى أن العمل في المواقع النووية قد استؤنف بالفعل.

وأضاف أن إعادة الدول الكبرى تفعيل آلية “سناب باك” الخاصة بفرض العقوبات على النظام الإيراني لم تأت من فراغ، مؤكداً أن طهران تحاول هذه المرة مفاجأة إسرائيل، محذراً من الاستهانة بخطورة الوضع القائم.

ووجه ليبرمان رسالة مباشرة لمواطني إسرائيل قائلاً: “احتفلوا بعيد العرش واقضوا أوقاتاً سعيدة مع عائلاتكم وأصدقائكم، ولكن كونوا حذرين وابقوا بالقرب من المناطق المحمية”.

وشدد على أن “لا يمكن الوثوق بهذه الحكومة”، مضيفاً: “إلى أن نتمكن من إصلاح ما أفسدته، ليس أمامنا سوى الاعتماد على جيش الدفاع الإسرائيلي وعلى أنفسنا”.

