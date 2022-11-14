ليبيان إكسبرس: روما تقترح إقامة مخيّمات لللاّجئين في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إنه يمكن إقامة مخيمات اللاجئين في ليبيا ودول أخرى حيث يُغادر المهاجرون إلى سواحل أوروبا، على غرار تلك الموجودة في تركيا.
وبحسب ما نقل موقع “ليبيان إكسبرس”، فإن تاجاني يُؤيد تعزيز مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا عام 2017 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود.
وأشار تاجاني إلى أنه ناقش المسألة باستفاضة مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء منقوش في محادثة هاتفية يوم الاثنين الماضي.
يُذكر أن رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، دعت في وقت سابق قبل اختيارها لرئاسة الحكومة، إلى دفع المال لليبيا لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادها.
وفي مقابلة مع وكالة “رويترز”، قالت ميلوني إن أفضل طريقة لوقف تدفق المهاجرين إلى بلادها هي التوصل إلى اتفاق مع ليبيا مماثل للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع تركيا عام 2016، حيث يدفع الاتحاد الأوروبي المال لأنقرة لإيواء اللاجئين ومنعهم من محاولة الوصول إلى أوروبا.
وتجاهلت ميلوني المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية في ليبيا، قائلة إن المنظمات الدولية يمكن أن تدير مخيمات اللاجئين وتساعد في تحديد طالبي اللجوء الشرعيين الذين سيتم إرسالهم بعد ذلك إلى دول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ووصل أكثر من 800 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ عام 2011، معظمهم عبر قوارب من شمال أفريقيا.
وقالت ميلوني إنه سيتعين على الحكومة المقبلة مواجهة مشهد دولي سريع التغير، حيث تتحدى كل من روسيا والصين الغرب، مضيفة أنه تحت قيادتها، لن تكون إيطاليا “الحلقة الضعيفة” في التحالف الغربي، وفق قولها.
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