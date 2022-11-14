ليبيان إكسبرس: روما تقترح إقامة مخيّمات لللاّجئين في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إنه يمكن إقامة مخيمات اللاجئين في ليبيا ودول أخرى حيث يُغادر المهاجرون إلى سواحل أوروبا، على غرار تلك الموجودة في تركيا.

وبحسب ما نقل موقع “ليبيان إكسبرس”، فإن تاجاني يُؤيد تعزيز مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا عام 2017 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود.

وأشار تاجاني إلى أنه ناقش المسألة باستفاضة مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء منقوش في محادثة هاتفية يوم الاثنين الماضي.

يُذكر أن رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، دعت في وقت سابق قبل اختيارها لرئاسة الحكومة، إلى دفع المال لليبيا لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادها.