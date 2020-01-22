ليبيا.. أشبال الشروق الزنتان يتأهلون لنصف نهائي البطولة العربية

تفوق أشبال أكاديمية الشروق على فريق نادي JSBB الجزائري، بهدفين مقابل هدف [ريميسا]

تأهل أشبال أكاديمية الشروق لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأكاديميات الرياضية للناشئين والتي تقام فعالياتها في دول المغرب.

يأتي ذلك بعد تفوق أشبال أكاديمية الشروق على فريق نادي JSBB الجزائري، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي.

وكان الفريق الجزائري قد أنهى شوط المباراة الأول متقدماً بهدف نظيف، إلا أن أشبال الشروق أدركوا هدف التعادل ونجحوا في إحراز هدف الفوز خلال شوط المباراة الثاني، ليتأهلوا إلى الدوري نصف النهائي من البطولة.

وتضم المجموعة الثانية من البطولة أندية، أتليتك مراكش المغربي، وجمعية الاتحاد القاسمي المغربي، ونادي JSBB الجزائري، ونادي تحدي أطلس المغربي بجانب فريق الشروق الزنتان الليبي.

وتعتبر شركة الخطوط الجوية الإفريقية الراعي الرسمي لأكاديمية الشروق الرياضية بالزنتان. وسوف تحظي الأكاديمية باهتمام خاص من قبل الشركة من أجل النهوض بجيل واعي يمارس الرياضة.