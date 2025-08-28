«ليبيا أفريقيا للاستثمار» تبحث آليات التمويل بالصكوك الإسلامية

عقدت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار صباح الأربعاء، 27 أغسطس 2025، حلقة نقاش موسعة خُصِّصت لبحث آليات تمويل مشاريعها داخل ليبيا، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية واستقطاب أدوات تمويل مبتكرة تدعم خططها الاستثمارية على المستويين المحلي والدولي.

وحضر الجلسة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وعدد من مديري الإدارات بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، كما شارك فيها رئيس هيئة سوق المال واثنان من مديري الإدارات بالهيئة، إلى جانب مندوب البنك الإسلامي للتنمية ومدير إدارة الاستثمار بصندوق التضامن. وشهدت الجلسة أيضًا حضور نخبة من الخبراء الماليين وممثلين عن جهات معنية بالتمويل.

وناقشت الحلقة بعمق آليات توفير الدعم اللازم لمشاريع المحفظة عبر الاستفادة من الصكوك الإسلامية (وهي سندات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية) كأداة تمويلية مستقرة وآمنة، يتم إصدارها من خلال شركة ذات غرض خاص (SPV) تُنشأ خصيصًا لهذا الغرض.

وفي ختام الحلقة، تقرر تشكيل فريق عمل من مديري الإدارات المختصة بالمحفظة، يتولى مباشرة الإجراءات العملية لتنفيذ هذه الآلية التمويلية، بما ينسجم مع توجه المحفظة نحو توسيع استثماراتها الداخلية مع الحفاظ على حضورها ودورها الخارجي.