ليبيا أكبر منتج «للنفط الخام» في أفريقيا

أفادت بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بأن ليبيا تفوقت على نيجيريا؛ لتصبح أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا لشهر مارس 2024.

وبحسب تقرير المنظمة الشهري، سجّلت ليبيا 1.24 مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط الخام في مارس، بزيادة 5.7 من 1.17 مليون برميل يوميًّا في فبراير.

يذكر أن نيجيريا سجّلت إنتاجًا قدره 1.23 برميل يوميًّا في مارس مقارنة مع 1.32 مليون برميل يوميًّا في فبراير.

وكانت ليبيا قد سجّلت أكبر زيادة في إنتاج النفط على المستوى الشهري في أفريقيا شهر فبراير الماضي، متخطية أيضًا نيجيريا التي كانت أكبر منتج في القارة السمراء.