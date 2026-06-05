ليبيا أمام اختبار حاسم.. ملف الهجرة يدخل مرحلة «كسر العظم»

نشر الخبير الاقتصادي ناظم الطياري منشورًا مطوّلًا عبر صفحته على موقع فيسبوك، تناول فيه ملف المهاجرين داخل ليبيا، والسياسات المقترحة للتعامل مع العمالة الأجنبية غير النظامية، إلى جانب مواقف سياسية وأمنية متعلقة بملف الهجرة وحقوق الإنسان.

وفي مستهل منشوره، عبّر ناظم الطياري عن قناعته بأن الحل، وفق رؤيته، يقوم على ترحيل المهاجرين غير النظاميين، مع الإبقاء فقط على العمالة المنظمة التي تدخل البلاد وتعمل ضمن إطار القانون والنظام، على أن تعيش وتعمل بشكل قانوني داخل الدولة، مع إعادة من تبقى إلى بلدانهم الأصلية، مؤكدًا أن ليبيا، بحسب وصفه، جزء من المنظومة العالمية.

وأضاف أن السفارات والبعثات الدبلوماسية تُعد ضيوفًا على الدولة، وتتمتع بوضع خاص يشبه “المعاهدات”، مشددًا على أن أي اعتداء عليها يُعد سلوكًا فوضويًا وخطأً جسيمًا، من شأنه أن ينعكس سلبًا على صورة البلاد وعلاقاتها الدولية، ويزيد من تعقيد وضعها الخارجي.

وفي السياق ذاته، شدد الطياري على رفضه التام لخطاب الكراهية والتحريض ضد المهاجرين الأفارقة أو استخدام العنف بحقهم، معتبرًا أنهم بشر ودماؤهم “معصومة إلا بالحق”، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن ذلك من تعاليم الدين والأخلاق، وفق ما ورد في منشوره.

غير أنه انتقل لاحقًا إلى انتقاد حاد لرئيس منظمة معنية بحقوق الإنسان، معبرًا عن اعتقاده بأن هذا الشخص “مستفز جدًا” و”غير مؤهل لقيادة مؤسسة حقوقية”، على حد وصفه، متهمًا إياه بتجاوز حدود المنطق عبر توصيفات تخص أبناء المجتمع، وفق ما ذكر في منشوره.

كما دعا إلى ضرورة متابعة هذا الشخص ومنظمته من قبل جهاز المخابرات العامة، معتبرًا أن ما يصدر عنهما يتجاوز الإطار المقبول، ويستدعي التدقيق، وفق تعبيره.

وفي مقارنات دولية أوردها في منشوره، أشار إلى أن بريطانيا، بحسب قوله، دولة حقوق وحريات، لكن رئيس وزرائها سبق أن أكد أن الأمن القومي يعلو على الاعتبارات الحقوقية، فيما أشار إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياق حديثه عن سياسات التعامل مع المهاجرين، موضحًا ما اعتبره إجراءات صارمة بحق المهاجرين الأفارقة واللاتينيين.

وأكد الطياري أن مطالب الليبيين، وفق رأيه، مشروعة، وتشمل رفض توطين المهاجرين داخل البلاد، مع التشديد على أن ليبيا ليست بلد بديل، داعيًا إلى ترحيل العمالة غير النظامية، ومؤكدًا أن ما جرى في بعض التظاهرات لم يتضمن اعتداءً واسعًا على المهاجرين باستثناء حالات فردية سابقة، بحسب ما ورد في منشوره.

واختتم منشوره بالتأكيد على أن أي تجاوزات فردية لا تمثل عموم المجتمع، مع التشديد على أن ما يصفه بالإجرام أو العنف لا يمكن تعميمه، وفق تعبيره.